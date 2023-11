Veröffentlicht am 24. November 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Abnahme des Leistungsabzeichens „Jugendflamme 2“ für Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hamm (Sieg)

Am Wochenende, 18. November 2023 war es für neun Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hamm (Sieg) endlich so weit, die Abnahme des Leistungsabzeichens Jugendflamme 2 stand an. Nach intensiven Vorbereitungen in den letzten Monaten und der schon im letzten Jahr abgenommen Jugendflamme 1, konnten die Kids ihr Wissen und Können in verschiedenen Bereichen unter Beweis stellen. Hier galt es Fragen zu den Themen Allgemeinbildung und Feuerwehr zu beantworten, sowie feuerwehrspezifische Aufgaben, wie das Anfertigen von verschiedenen Knoten und dem Aufbau eines provisorischen Wasserwerfers zu lösen. Ebenfalls mussten die Kids Ihr Wissen Rund um die Erste Hilfe zeigen, indem Sie verschiedene Verbände erklärten und eine bewusstlose Person in die stabile Seitenlage legten. Die Abnahme der Jugendflamme 2 erfolgt auf Kreisebene, da kommen Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Kreis Altenkirchen zusammen, um an verschiedenen Stationen zu zeigen, was sie können. Nach dem erfolgreichen Bestehen haben die Jugendfeuerwehrmitglieder nun die Möglichkeit, die Jugendflamme der Stufe 3 mit nochmals deutlich gesteigerten Anforderungen zu erlangen. (Text und Foto: N.Urban)

Du bist interessiert an der Jugendfeuerwehr Hamm (Sieg)? Dann melde dich gerne per E-Mail unter jugendfeuerwehr@feuerwehr-hamm.com oder über unsere Homepage www.feuerwehr-hamm.com.