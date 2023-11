Veröffentlicht am 24. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Noah Klassert verteidigt seinen Titel in Bayern – Vier weitere Podestplätze für SPORTING-Athleten

Im letzten Jahr das erste Mal bei diesem Turnier durchstartend und vier Kämpfe in Folge gewinnend, setzte Taekwondo-Kämpfer Noah Klassert sich auch in diesem Jahr seinen Titel verteidigend durch. Weitere Erstplatzierungen erreichten Samuel Frei und Kerstin Klinkau. Aurelian Lam und Melina Schneider erkämpften sich beeindruckend gegen starke Gegner die Bronzemedaille, Silas Anel-Fernandez brillierte gegen seine Kontrahenten bis hin zur Silbermedaille. Alles in allem lässt sich mit den fünf Platzierungen auf diesem hohen Bundesniveau zufrieden auf die abschließenden Turniere des Jahres blicken.