Veröffentlicht am 24. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die letzten Spiele des Jahres der Senioren und U15

Am Freitag, 17. November 2023 fuhr die Seniorenmannschaft des BC Altenkirchen zu ihrem letzten Punktspiel der Saisonhinrunde und ebenfalls zu ihrem letzten Spiel dieses Jahres nach Niederlützingen. Das erste Herrendoppel, gespielt von Colin Thiel und Nicky Abegunewardene, sowie das zweite Herrendoppel in einer spannenden Verlängerung, gespielt von Carsten Brasch und Stephan Hoffmann, wurden gewonnen. Im Damendoppel mussten sich Desiree Kinner und Ilka Hoffmann leider geschlagen geben. Das erste Herreneinzel konnte Colin Thiel in einem knappen und ebenbürtigen Dreisatzkampf gewinnen. Das zweite und dritte Herreneinzel von Dennis Dammann und Stephan Hoffmann sowie das gemischte Doppel gingen an Niederlützingen. Lena Siemens trat im Dameneinzel an und verlor mit 21:19 knapp im zweiten Satz. Somit ging das Punktspiel 5:3 an Niederlützingen.

Zwei Tage später hatte die U15 Mannschaft des BC Altenkirchen die letzten Spiele der Saison. Angetreten sind Tom Hoffmann, Konstantin Schiwietz, Nils Schüler, Christian Markus und Ben Schumacher. Gespielt wurde gegen den Tabellenerster JSG Westerwald/Sieg und gegen Tabellenzweiter FSV Trier-Tarforst. Leider verloren sie gegen ihre sehr erfahrenen Gegner, doch konnten daraus viel mitnehmen und für die nächste Saison einiges lernen.

Die Mannschaft, aber auch Jugendwart Harald Drumm, ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison, es war das Debüt der U15 Mannschaft und sie haben nicht nur viel Erfahrung sammeln können, sondern auch tolle Leitungen erbracht. Zur Feier des Saisonabschlusses ging die Mannschaft samt Trainer und Unterstützer im Anschluss Essen.

Foto: hinten von links: Tom Hoffmann, Konstantin Schiwietz und Nils Schüler – vorne von links: Ben Schumacher, Lars Schumacher und Christian Markus