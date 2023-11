Veröffentlicht am 22. November 2023 von wwa

NIEDERBREITBACH – Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien in Niederbreitbach

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien am Vereinshaus des Schützenvereins in Niederbreitbach. Unbekannte sprühten im Tatzeitraum an die Außenfassade des Schützenhauses mit schwarzer und pink-schwarzer Farbe diverse Schriftzüge. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei