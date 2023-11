Veröffentlicht am 22. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Imkern lernen: Kreisvolkshochschule bietet Kurs zur Bienenhaltung an

Seit 2008 bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen jährlich Imkerkurse an, mehr als 170 Teilnehmende belegen das Interesse vieler Menschen aus der Region, sich mit der Bienenhaltung intensiver zu beschäftigen. Der Kurs, der am Donnerstag, den 30. November startet, richtet sich an alle, die sich für die Bienenhaltung interessieren, ein sinnvolles Hobby suchen oder etwas für die Umwelt tun wollen. Kursleiter Reimund Wagner aus Birnbach vermittelt die wesentlichen Grundlagen der Bienenhaltung: Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Bienenbiologie, in die Lebensweise sowie den Aufbau und die Entwicklungsstadien der Bienen, die Völkerführung durch das Jahr, vom Jungvolk bis zur Honigernte und Überwinterung, Kenntnisse der Imkertechnik, Schwarmverhinderung und Völkervermehrung, Honigernte, rechtliche Grundlagen, praxisorientierte Übungsanleitungen für einen Start in eine eigene Imkerei. Der Kurs mit insgesamt 18 Terminen findet jeweils donnerstags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr statt, von Mitte Januar bis Ende Februar 2024 gibt es keine Termine. Die Teilnahme kostet 90 Euro, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Interessenten können sich bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen anmelden (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de). (Foto: Matthew Greger/Pixabay)