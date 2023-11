Veröffentlicht am 22. November 2023 von wwa

STRASSENHAUS – Suche nach vermisster 19jähriger männlicher Person

Seit Mittwochmorgen, 22. November 2023, 04:00 Uhr wird ein 19jähriger Mann aus Straßenhaus vermisst. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 185 Zentimeter groß, kurze, dunkle Haare, schmale Statur, vermutlich bekleidet mit Badelatschen, grünem Pulli und einer Trainingshose. Ein medizinischer Notfall oder ein Unglücksfall ist nicht auszuschließen. Ein Lichtbild des Vermissten wurde in der Öffentlichkeitsfahndung des PP Koblenz unter www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/oeffentlichkeitsfahndung-nach-vermisst em-19-jaehrigen eingestellt. Hinweise werden an die Kriminalinspektion Neuwied oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten. Quelle: Polizei