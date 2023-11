Veröffentlicht am 21. November 2023 von wwa

BETZORF – Drogenbeeinflusster Rollerfahrer in Betzdorf kontrolliert

Durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf konnte am 20. November 2023 um 10:30 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Decizer Straße in Betzdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 43jährigen Mann wurden drogentypische, körperliche Auffälligkeiten festgestellt, ein Drogenvortest bestätigte zudem seinen vorherigen Kontakt zu Cannabis und Amphetamin. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wird nun wegen drogenbeeinflusster Verkehrsteilnahme sowie einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Quelle: Polizei