Veröffentlicht am 21. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruchsdiebstahl in Keller in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 01. November 2023, und Freitag, 17. November 2023, kam es in Altenkirchen, in der Kumpstraße, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus die Tür eines Kellerraumes auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei