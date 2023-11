Veröffentlicht am 21. November 2023 von wwa

SCHÜRDT – Die Vorweihnachtszeit in Schürdt

Auch im November waren wieder einige Aktivitäten in Schürdt. So hat man am 11. November 2023 den alljährlichen St. Martins-Umzug mit anschließender Feier veranstaltet. Trotz durchwachsenem Wetter trafen sich einige Kinder mit ihren gebastelten Laternen, um in Schürdt von Haus zu Haus zu ziehen. Der Anfang wurde traditionell in der Seniorenresidenz Waldhof gemacht und die Bewohnerinnen und Bewohner staunten nicht schlecht, als plötzlich St. Martin hoch zu Roß im Speiseraum erschien.

Auf der Tour durch Schürdt wurden Lieder gesungen und Süßigkeiten für den weiteren Abend gesammelt. Von der Ortsgemeinde erhielt jedes Kind einen Weckmann. Auch die Erwachsenen kamen bei Glühwein und Kaltgetränken nicht zu kurz.

Wenige Tage später trafen sich am 19. November 2023 Kinder und Jugendliche in der Grillhütte, um den Weihnachtsschmuck für den Schürdter Weihnachtsbaum und die Adventsfeier am 03. Dezember 2023 zu basteln. Hierzu hatten sich Bettina Hombach und Yvonne Schmidt einiges einfallen gelassen. Für die fleißigen Bastler standen Getränke und Naschzeug parat. Vielen Dank an alle, die mit ihrer Teilnahme und ihrem Engagement die Ortsgemeinschaft stärken! Nächster Termin in Schürdt: LeDoMo (Letzte Donnerstag im Monat) am 30. November 2023 ab 19:00 Uhr in der Grillhütte!