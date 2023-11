Veröffentlicht am 21. November 2023 von wwa

WISSEN – Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wissen.

Um 20.10 Uhr am Dienstagabend ging der Alarm ein: Zimmerbrand in der Kantstraße auf dem Alserberg. Bald war klar, dass es sich hier um das ehemalige Jugendorf handelt. In dem ausgedehnten und verschachtelten Gebäudekomplex leben seit einiger Zeit ukrainische Kriegsflüchtlinge. Eine starke Rauchwolke zeigte an, wo sich der Brandherd befand. In kürzester Zeit hatten die Wehrleute von verschiedenen Richtungen Schläuche in Position gebracht und der Löschangriff lief auf vollen Touren.

Zwischenzeitlich hatten sich bereits die Bewohner in Sicherheit gebracht und standen im Regen neben den Feuerwehrleuten. Am Ende mussten zum Glück keine Personenschäden bilanziert werden. Von den 56 in diesem Gebäudeteil gemeldeten Personen muss jetzt für 20 eine neue Unterkunft gesucht werden, so Bürgermeister Berno Neuhoff, der frühzeitig an der Brandstelle war.

Mit dabei waren auch das Ordnungsamt und die Stadtwerke. Seitens der Feuerwehr meldete man rund 90 Kräfte aus Wissen und Schönstein unter der Leitung von Stefan Deipenbrock. Das Rote Kreuz hatte fast 20 Angehörige der Bereitschaften Wissen und Birken-Honigsessen, dazu zwei Rettungswagen-Besatzungen entsandt. Mit von der Partie waren auch Polizeikräfte aus Wissen und Betzdorf. Dabei auch BKI Schwarzbach (bt) Fotos: Bernhard Theis