Veröffentlicht am 20. November 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Linz am Rhein.

Freitagmittag kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Linz am Rhein. Der 19-jährige Täter versteckte in seinem Rucksack Alkohol und Fleischprodukte, deren Wert im mittleren, dreistelligen Eurobereich liegt. Anschließend versuchte er, an der Kasse lediglich einen einzigen Artikel zu bezahlen, wobei er durch einen Marktmitarbeiter aufgehalten wurde. Gegen den Mann aus Mohnheim wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde ein unbefristetes Hausverbot erteilt. Quelle: Polizei