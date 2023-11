Veröffentlicht am 20. November 2023 von wwa

NAUROTH – Verkehrsunfall in 57583 Nauroth, im Talblick

Eine, am 18. November 2023, gegen 13:36 Uhr die Straße überquerende Katze war ursächlich dafür verantwortlich, dass ein Fahrzeugführer ausweichen musste und gegen einen Telefonkasten fuhr. Am Pkw und am Kasten entstand Sachschaden. Quelle: Polizei