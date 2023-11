Veröffentlicht am 20. November 2023 von wwa

MUDERSBACH – Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Durch mehrere Zeugen wurde am 18. November 2023, gegen 09:26 Uhr die Polizei in Betzdorf darauf aufmerksam gemacht, dass man in 57555 Mudersbach, in der Giebelwaldstraße eine Hundehalterin bemerkt habe, die offensichtlich ihre beiden Hunde schlagen und treten würde. Die Frau sei sehr aggressiv. Die hinzukommende Streife konnte bei der Sachverhaltsaufnahme feststellen, dass die bereits amtsbekannte Frau unter Alkoholeinfluss stand. Im Verlauf der Ermittlungen beleidigte sie die Zeugen sowie die eingesetzten Beamten. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Hunde wurden vom Tierschutz Altenkirchen in Obhut genommen. Quelle: Polizei