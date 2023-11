Veröffentlicht am 20. November 2023 von wwa

ELBEN – Verkehrsunfall in Elben, in Höhe Dauersbergermühle

Zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen kam es am 18. November 2023, gegen 17:51 Uhr in Elben, in Höhe Dauersbergermühle. Es wurden drei Personen leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den genauen Unfallablauf müssen die weiteren Ermittlungen erst ergeben. Quelle: Polizei