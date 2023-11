Veröffentlicht am 20. November 2023 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfallflucht in 57555 Brachbach, in der Barbarastraße

In 57555 Brachbach, in der Barbarastraße streifte am 18. November 2023, gegen 19:45 Uhr nach Aussagen der Geschädigten ein weißer Ford Fiesta beim Vorbeifahren ihren Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei