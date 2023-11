Veröffentlicht am 20. November 2023 von wwa

DRUIDENSTEIN – CD mit den Highlights des Musicals ab sofort erhältlich

Knapp ein Jahr nach den ersten Überlegungen und Vorgesprächen, ist sie seit dem 11. November 2023 erhältlich. Eine CD mit zehn musikalischen Highlights aus dem DRUIDENSTEIN – Musical, dass die lokalen Autoren Nadine und Thorsten Uebe-Emden aus Neunkirchen in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) und der Kirchener Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik Anfang 2022 ins Leben gerufen haben.

„Ein weiterer Druidenmeilenstein ist erreicht“, freut sich Thorsten Uebe-Emden. Anfang 2022 begann das Autorenehepaar mit der Suche nach geeigneten Stimmen für die auf der CD vertretenen Hauptrollen und wurden auch fündig.

Julia Fernholz (Olpe) leiht Herke ihre klare, warme Stimme. Krieger Caradoc wird von Hellmuth Schachner (Oberlahr) treffend interpretiert und für den Stammesfürsten Drausus konnte Carsten Trotzkowski (Betzdorf) gewonnen werden. In weiteren Rollen sind Stefanie Köb (Bonn) als Herkes Freundin Marvina zu hören sowie Nadine Uebe-Emden (Neunkirchen) als Mondgöttin Litha.

Auch das jüngste Familienmitglied der Uebe-Emdens durfte einen Gesangspart übernehmen.

Alyssa Uebe-Emden (Neunkirchen) singt Herkes kleine Schwester Sabia.

Für die vielen, unzähligen, Soloparts innerhalb der Ensemblestücke unterstützen zusätzlich Silke Schneider (Mudersbach) sowie Miguel Schlang und Marco Maciejewski (Kerpen) die Sänger und sorgen so für die nötige Abwechslung.

Mit dem Lied „Druidenstein“ haben die Autoren eine Art Hymne an den Druidenstein, aber auch an die Heimat geschrieben. Hier und bei zwei weiteren Ensemble-Stücken sind die Tonartisten der Chorgruppe Druidenstein e.V. zu hören, welche die Gesangsaufnahmen in der Klangschmiede in Wölmersen mit sage und schreibe 38 Sänger vor den unzähligen Studiomikrofonen bereicherten.

Die auf 500 Stück limitierte, handnummerierte Auflage der CD hat eine Spieldauer von 36:09 Min. Wer mag, kann sogar seine Wunschnummer (z.B. 007/500), sofern diese noch verfügbar ist,

über den Webshop auf www.druidenstein-musical.de – für einen kleinen Aufpreis – bestellen.

Zu jeder gekauften CD erhält man einen Download-Code mit dem man sich die CD einmal in digitaler Form herunterladen und auch unterwegs bequem genießen kann.

Neben dem Verkauf über den Webshop ist die CD in den folgenden lokalen Geschäften erhältlich, die das Projekt damit unterstützen. Tourist-Information der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg), Druiden-Apotheke (Kirchen), Vintage Kontor (Kirchen), Buchhandlung Braun (Herdorf), Musik Jud (Neunkirchen)