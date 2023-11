Veröffentlicht am 20. November 2023 von wwa

NEITERSEN – Drei verdiente Karnevalisten der KG Altenkirchen überregional geehrt

Die Proklamation von Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Antje I. war Podium für die Ehrung drei Verdienter Karnevalisten der KG Altenkirchen. Begrüßungsreden vom Sitzungspräsidenten Jörg Witt, Ehrenpräsidenten Karlheinz Fels, Bürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz sowie dem Vertreter des Bund Deutscher Karnevalisten (BDK) Mario Gertz folgten die Ehrungen. Gemeinsam überreichten sie Alina Tochenhagen, Hans-Dieter Krämer und Willi Vohl Urkunden und Medaillen. Alina Tochenhagen erhielt von BDK für langjähriges karnevalistisches Tanzen das Treue Abzeichen in Gold mit Brillanten. Hans-Dieter Krämer wurde für langjährige Verdienste mit der Verdienstmedaille in Silber der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) ausgezeichnet. Für seine langjährigen Verdienste erhielt Willi Vohl den Verdienstorden in Gold des BDK. Krämer und Vohl sind Gründungsmitglieder der KG Altenkirchen. Fotos: Diana und Renate Wachow