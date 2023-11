Veröffentlicht am 19. November 2023 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall beim Ausparken in 57555 Mudersbach, in der Sängerstraße

Am Freitagabend, 17. November 2023, gegen 20:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Mudersbach. Ein Fahrzeugführer kollidierte beim rückwärtigen Ausparken mit einem anderen PKW. Es kam zu geringem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Quelle: Polizei