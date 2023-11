Veröffentlicht am 19. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleidung für die Tafel

Der Ortsverband der Grünen Altenkirchen-Flammersfeld organisierte zum vierten Mal die inzwischen beliebte Kleidertauschparty in der Jugendkunstschule. Was am Schluss übrig blieb, legte der Ortsverband bei der Tafel aus.

Wer die Kleidertauschparty besuchte, konnte sich über die üppige Auswahl an schöner Kleidung für Damen, Herren und Kindern erfreuen. Die Chance, fündig zu werden war groß, da die Auswahl inzwischen nahezu alle Größen abdeckt. Der Kinderschutzbund unterstützte die Veranstaltung wieder mit Waffeln und Getränken. Auch die Jugendkunstschule stellte erneut ihr schönes Atelier zur Verfügung und leistete Mithilfe bei der Vorbereitung der Kleidertauschparty.

Den Initiatorinnen Nadja Michels und Judith Gondorf ist es ein Anliegen, möglichst viele soziale und kulturelle Einrichtungen der Region miteinander zu verbinden. „Über die Party können wir auf die Problematik der Fast Fashion und die Möglichkeit zu tauschen, statt zu kaufen aufmerksam machen.“

Zu diesen Einrichtungen zählt auch die Tafel, wo ehrenamtlich und mit erheblichem Aufwand Lebensmittel an Menschen ausgegeben werden, die sie sich sonst nicht leisten können.

So vereinbarten Michels und Gondorf, die auch im Vorstand des Ortsverbands sind, mit Ute Weber, der Organisatorin der Tafel, nicht getauschte Kleidung den Tafelbesucher*innen an den beiden darauffolgenden Dienstagen anzubieten.

Die aufgebauten Kleiderständer konnten während des Wartens auf die Lebensmittelausgabe durchstöbert werden und viele wurden fündig. Die Menge der Kleidung, die im Anschluss an die Nachbarschaftshilfe Siegburg gespendet wurde, reduzierte sich um mehr als Zweidrittel.

„Ich bin sehr dankbar, dass die Kleidung hier ausgelegt wird. Das ist viel Arbeit, die der Ortsverband dafür leistet. Das ist nicht selbstverständlich“, so Ute Weber. Sie berichtet, dass sich die Tafel jedes Jahr Neues einfallen lässt, um den Besuchern eine kleine Freude zu bereiten. So wird dieses Jahr auch wieder zum Weihnachtssockenstricken aufgerufen. Das Angebot des Ortsverbandes, die Kleidung der Tauschparty hier auszulegen, ist für sie eine schöne Ergänzung.

Auch für die Grünen ist die Kooperation ein echter Gewinn. „Wir wollen einen Tauschkreislauf schaffen, in dem man sich nachbarschaftlich hilft. In dem wir über den Tellerrand hinweg schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Es ist toll, damit hier vor Ort einfach anfangen zu können.“, fasst Nadja Michels zusammen. Die nächste Tauschparty findet am 20. April 2024 in der Jugendkunstschule Altenkirchen statt.