Veröffentlicht am 19. November 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Philipp Rasbach wird neuer 1. Kreisbeigeordneter – Büroleiter der Verbandsgemeinde Puderbach tritt am 1. Mai 2024 Nachfolge von Amtsinhaber Michael Mahlert an

Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Neuwieder Kreistag Philipp Rasbach mit 34 Ja-Stimmen bei zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen zum neuen hauptamtlichen 1. Kreisbeigeordneten ab dem 1. Mai 2024 gewählt. Erster Gratulant war Landrat Achim Hallerbach, der sich auf die zukünftige Zusammenarbeit freut.

Der aktuelle 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert hatte im März dieses Jahres angekündigt, zum 30. April 2024 und mit Vollendung seines 65. Lebensjahres vorzeitig in den Ruhestand treten zu wollen. Um eine reibungslose Weiterführung der Amtsgeschäfte zu gewährleisten, galt es, frühzeitig die Nachfolge zu regeln.

Der künftige 1. Kreisbeigeordnete ist aktueller Büroleiter der Verbandsgemeinde Puderbach und ehrenamtlich als Ortsbürgermeister von Kleinmaischeid tätig. Philipp Rasbach ist 36- Jahre alt, verheiratet und zweifacher Familienvater. Er hat im Jahr 2010 das duale Studium zum Diplomverwaltungswirt (FH) mit dem praktischen Teil in der Kreisverwaltung Neuwied und im theoretischen Teil an der nun Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen abgeschlossen.

Anschließend hat er acht Jahre bei der Kreisverwaltung Neuwied gearbeitet. Dort war er sowohl im Jobcenter als auch im Kreisjugendamt beim Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften und Vormundschaften sowie bei der Abteilung Bauen und Umwelt im Bereich Umwelt, Natur und Energie tätig. Somit ist ihm die Kreisverwaltung Neuwied gut bekannt. Seit 2014 ist er Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Kleinmaischeid und Mitglied im Verbandsgemeinderat Dierdorf.

Bereits seit 2009 ist er für die SPD kommunalpolitisch aktiv und war Mitglied im Gemeinderat Kleinmaischeid und in Ausschüssen der Verbandsgemeinde Dierdorf. Seit 2018 ist er Büroleiter der Verbandsgemeinde Puderbach. Das politische Interesse wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Vater, Horst Rasbach, war fast zehn Jahre der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dierdorf, zuvor wirkte er dort drei Jahre als 1. Beigeordneter. Insgesamt 23 Jahre gehörte er dem VG-Rat an; zudem ist er Mitglied im aktuellen Kreistag.

Wie Philipp Rasbach erklärt, möchte er in verantwortlicher Position zu einer positiven Weiterentwicklung des Landkreises Neuwied beitragen. Zu seinen Aufgabengebieten gehören zukünftig die Abteilung Immobilienmanagement und Schulen, die Sozialabteilung sowie die Abteilung Bauen und Umwelt.

Bereits in der Kreisausschusssitzung im Oktober hatte Philipp Rasbach sich den Mitgliedern vorgestellt und bestehende Fragen beantwortet. Im Vorfeld zur Wahl im Kreistag hat er seine Person, seinen beruflichen Werdegang und seine Motive für die Bewerbung noch einmal aufgezeigt. Er wurde mit 34 Ja-Stimmen bei zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen ab dem 1. Mai 2024 für die nächsten acht Jahre in das Amt des hauptamtlichen 1. Kreisbeigeordneten gewählt. Die weiteren Formalitäten, wie die Ernennung und Verpflichtung des neuen 1. Kreisbeigeordneten, finden in einer Kreistagssitzung im nächsten Jahr statt.

Foto: Landrat Achim Hallerbach und der gesamte Kreisvorstand mit Werner Wittlich, dem 1. Kreisbeigeordneten Michael Mahlert und Birgit Haas gratulierten Philipp und Alica Rasbach als erstes zur Wahl als neuer 1. Kreisbeigeordneter ab 1. Mai 2024. Foto: Thomas Herschbach