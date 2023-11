Veröffentlicht am 19. November 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Martinszug in Schönstein

Der Schönsteiner Martinszug hat wieder starken Anklang gefunden. Wie immer nahm er seinen Anfang auf der Hauptstraße in Höhe des Schlosses. Unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehr Kapelle Wissen ging es zum Schützenplatz. Die Jungendfeuerwehr marschierte mit Fackeln nebenher. An der Stelle, wo üblicherweise das große Festzelt steht, hatten die heimischen Feuerwehrleute wie immer mit mächtig Aufwand einen riesigen Holzstapel aufgebaut. Kaum hatten sich die Zugteilnehmer in Sichtweite eingefunden hieß es: Feuer frei! Die Flammen waren wirklich eindrucksvoll, was die leuchtenden Kinderaugen unter Beweis stellten. Direkt anschließend begab man sich ins Feuerwehrhaus, wo die Feuerwehrfrauen fleißig Brezeln und Schokolade verteilten. Wissenswert ist vielleicht, dass bei der Eingemeindung von Schönstein vor 54 Jahren festgehalten wurde: Kinder, die sich am Martinszug beteiligen, bekommen auf städtische Kosten eine Brezel überreicht. In der anderen Fahrzeughalle gab es Kinderpunsch und Würstchen, allesamt kredenzt von Schönsteiner Feuerwehrleuten. (bt) Fotos: Bernhard Theis