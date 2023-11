Veröffentlicht am 19. November 2023 von wwa

KOBLENZ – Mentoringprogramm „Balu und Du“ für Kinder im Grundschulalter an der Hochschule Koblenz zieht positives Fazit

Der 2005 gegründete Verein „Balu und Du e.V.“ setzt bundesweit individuelle Patenschaften zwischen jungen Erwachsenen und sozial benachteiligten Kindern im Grundschulalter um. Im Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz gingen in Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein in den vergangenen zwölf Monaten auch zehn Tandems an den Start, die schon vor Ablauf des Pilotprojektes ein positives Fazit ziehen können.

Anfang November 2022 ist das Mentoringprogramm „Balu und Du“ im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz als einjähriges Pilotprojekt gestartet. Mit viel Engagement begleiten Studierende der Sozialen Arbeit („Balus“) Kinder im Grundschulalter („Moglis“) über ein Jahr hinweg. Es finden regelmäßige wöchentliche Treffen statt, die sich an den Interessen der Kinder orientieren. Die Tandems treffen sich auf dem Spielplatz, gehen zusammen ins Freibad, in den Zoo oder in den Trampolinpark, spielen, lesen und basteln zusammen. „Das Ziel besteht darin, gemeinsam schöne Dinge zu erleben und dadurch informelle Lernprozesse anzustoßen, welche die Kinder in ihrer weiteren Entwicklung unterstützen und fördern“, betont Projektleiterin Prof. Dr. Catherine Kaiser-Hylla.

Fachkräfte der Schulsozialarbeit an Grundschulen in Koblenz stehen den Studierenden als Praxisanleitung zur Seite. An der Hochschule Koblenz unterstützt ein passendes Seminarangebot die teilnehmenden Studierenden. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Studierenden profitieren von einer Teilnahme am Programm, wie Kaiser-Hylla ausführt: „Durch ihr soziales Engagement entwickeln sie ihre persönlichen Kompetenzen weiter: Sie übernehmen Verantwortung, fungieren als Vorbild, stoßen bei den Kindern individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse an und begleiten diese.“

Das Pilotprojekt „Balu und Du“ wird an der Hochschule Koblenz Ende Dezember abgeschlossen. Sofern eine Möglichkeit der Weiterfinanzierung gefunden werden kann, wird angestrebt, das Programm künftig strukturell im Lehrplan der Hochschule zu verankern, um Studierenden dauerhaft ein „Lernen durch Soziales Engagement“ zu ermöglichen.

Der Verein „Balu und Du e.V.“ existiert seit 2005 mit Geschäftsstelle in Köln. Er setzt sich seit jeher für eine Chancengerechtigkeit in Bildungsbiographien von Kindern ein und konnte sich seit seiner Gründung bundesweit zu einem stetig wachsenden Netzwerk mit derzeit mehr als 160 selbstständigen lokalen Standorten entwickeln. Angelehnt an den Kinderbuchklassiker „Das Dschungelbuch“ begleitet ein oder eine Balu den Lebensweg einer oder eines Mogli im Rahmen einer Patenschaft ein Jahr lang. Balus sind in der Regel junge Erwachsene zwischen 17 und 30 Jahren, die individuelle Verantwortung für Grundschulkinder (Moglis) übernehmen. Bei gemeinsamen Aktivitäten lernt Mogli ganz nebenbei, indem Balu als Vorbild fungiert. Die nachhaltige positive Wirkung des Programms wurde mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen. (https://www.balu-und-du.de/wirkung).