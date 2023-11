Veröffentlicht am 18. November 2023 von wwa

NEUWIED – Halbzeit im Landtag – SPD Abgeordnete Lana Horstmann zieht Bilanz – Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern am Freitag, 24. November 2023, von 11 bis 15 Uhr, in der Engerser Straße, in Neuwied auf dem Markt

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann lädt gerne am 24. November 2023 von 11 bis 15 Uhr zum Infostand in die Engerser Straße auf dem Neuwieder Wochenmarkt, ein. „Die Hälfte der Legislaturperiode im Landtag ist erreicht. Hier und jetzt konkret vor Ort. Ich lade daher für den 24. November 2023 herzlich dazu ein bei warmen Getränken mit mir ungezwungen in den Austausch zu kommen. Ich freue mich auf interessierte Bürgerinnen und Bürger“, so Lana Horstmann. Foto: Alexander Heimann