Veröffentlicht am 18. November 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Mann zeigt gefälschte Führerscheine vor

Am 14. November 2023 erschien ein 28-jähriger Mann aus Rheinbrohl auf der Polizeidienststelle in Linz und gab an, er müsse ein Warndreieck und die Warnweste vorzeigen. Da der Mann keine entsprechende Mängelkarte vorzeigen konnte, verlangte die diensthabende Beamtin einen Ausweis und einen gültigen Führerschein. Der Aufforderung kam der Mann nach und legte parallel zwei Führerscheine vor, einen aus der Türkei und einen aus Mazedonien. Die Überprüfung ergab, dass beide Führerscheine eine Totalfälschung waren und der Mann gar keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei konnte dem Mann mehrere Fahrten ohne Fahrerlaubnis nachweisen, unter anderem die Fahrt vom Dienstag zur Dienststelle der Polizei. Quelle: Polizei