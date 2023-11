Veröffentlicht am 18. November 2023 von wwa

UNKEL – Betrug in Postfiliale der Verbandsgemeinde Unkel

Donnerstag erstattete der Leiter einer Postfiliale in der Verbandsgemeinde Unkel Anzeige wegen vollendetem Betrug. Der Geschädigte gab an, dass eine Mitarbeiterin bereits am Mittwoch und er am Donnerstag den Anruf einer angeblichen Abteilungsleiterin der zuständigen Postzentrale erhalten habe, die zur Überprüfung eines Computerprogramms aufgefordert habe. Die Betrügerin animierte die beiden Postbeschäftigten dazu, Apple-Gutscheine zu buchen und die Codes zu benennen. Dies diene angeblich zur Überprüfung des Programms. Dem Leiter der Postfiliale kam beim zweiten Anruf ein Betrugsverdacht, der sich durch Nachfrage bei der richtigen Stelle bestätigte. Quelle: Polizei