Veröffentlicht am 18. November 2023 von wwa

LINZ AM RHEIN – Helm in Linz am Rhein beschädigt

Im Laufe des Donnerstagnachmittags beschädigten Unbekannte einen Helm an einem abgestellten Zweirad auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Linz. Der 16-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und den Helm an die Lenkstange gehangen. Bei der Rückkehr gegen 21:30 Uhr stellte er fest, dass das Visier beschädigt war. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei