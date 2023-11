Veröffentlicht am 18. November 2023 von wwa

DIERDORF – KURTSCHEID – Geschwindigkeitsmessungen innerhalb geschlossener Ortschaften in Dierdorf und Kurtscheid

Donnerstagmorgen und -vormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Ziegeleistraße in Dierdorf und in der Hochstraße in Kurtscheid Geschwindigkeitsmessungen durch. Erfreulicherweise wurde in Kurtscheid kein Geschwindigkeitsverstoß und in Dierdorf lediglich ein Verstoß im Verwarngeldbereich geahndet. Quelle: Polizei