Veröffentlicht am 18. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen

Donnerstag, 16. November 2023, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz und der Polizeiinspektion Altenkirchen an verschiedenen Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. Zunächst erfolgten Messungen in der Nähe der Kindergärten Fluterschen und Gieleroth. Weiterhin wurde die Bundesstraße 8 in Höhe Gieleroth und die Rheinstraße in Neitersen überwacht. Es konnten insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem erfolgten sieben Verwarnungen wegen anderer Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen war auch ein 23-jähriger Fahrzeugführer anzutreffen, der einen Kleintransporter führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei