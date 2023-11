Veröffentlicht am 18. November 2023 von wwa

FREUSBURG – Aussteller für 4. Gesundheitsmesse der VG-Kirchen gesucht

Nach der coronabedingten Zwangspause möchte die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) in Kooperation mit dem Seniorenbeirat im Jahr 2024 wieder eine Gesundheitsmesse durchführen. Wer sich in den Bereichen Gesundheitsvorsorge, Vorbeugung, Versorgung oder Therapie engagiert, ist herzlich eingeladen, seine Angebote auf der 4. Gesundheitsmesse am Sonntag, 10. März 2024 in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr im Bürgerhaus Freusburg zu präsentieren.

Hierzu steht online ein Anmeldeformular unter www.kirchen-sieg.de/teilnahmebogen-gesundheitsmesse-2024 zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 22. Dezember 2023.

Die Vergabe der Standflächen orientiert sich nach der Eingangsreihenfolge der Anmeldungen. Eine Zuteilungsnachricht mit Beschreibung des Standplatzes und weiteren Informationen, z.B. zum Auf- und Abbau wird den Ausstellern im neuen Jahr rechtzeitig vor der Veranstaltung übersandt.

Für Rückfragen stehen Frau Hees und Frau Haubrich unter der E-Mail-Adresse gesundheitsmesse@kirchen-sieg.de oder der Rufnummer 02741/688-881 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zur Verfügung.