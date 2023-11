Veröffentlicht am 17. November 2023 von wwa

LEUBSDORF – Seitenscheibe an Fahrzeug in Leubsdorf beschädigt

Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 15:00 und 16:10 Uhr, schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe an einem geparkten Renault Captur in der Kreuzstraße ein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei