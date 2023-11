Veröffentlicht am 17. November 2023 von wwa

DIERDORF – Widerstand mit psychisch auffälliger Frau in Dierdorf

Am frühen Mittwochabend schlug eine Frau (im frühen Erwachsenenalter) in der Nähe des Busbahnhofs am Schulzentrum ohne ersichtlichen Grund mit ihrem Regenschirm auf einen vorbeifahrenden PKW ein. Nachdem die Geschädigte daraufhin anhielt, wurde sie von der Frau massiv beleidigt. Zudem warf sie ihren Regenschirm nach der Geschädigten, wurde aber nicht getroffen. Anschließend entfernte sich die Frau.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde sie am Schloßweiher in Dierdorf angetroffen. Sofort beleidigte sie die beiden eingesetzten Polizeibeamten. Im Zuge der Identitätsfeststellung verweigerte sie die Angabe ihrer Personalien und ging drohend auf die Polizeibeamten zu. Daraufhin wurde sie mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Sie wehrte sich mit Schlägen und Tritten. Nach ihrer Fesselung wurde sie zunächst dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Straßenhaus zugeführt. Im Anschluss erfolgte die Unterbringung in eine Psychiatrie. Eine eingesetzte Polizistin erlitt bei den Widerstandshandlungen leichte Verletzungen, ist aber weiterhin dienstfähig. Quelle: Polizei