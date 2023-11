Veröffentlicht am 17. November 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – PKW-Fahrer verunfallt aufgrund kurzeitiger Ohnmacht

Am 15. November 2023 befuhr ein 41jähriger Mann um 15:30 Uhr mit seinem PKW die Konrad-Adenauer-Straße in Mudersbach in Richtung Freudenberg, als ihm eigenen Angaben zu Folge plötzlich „schwarz vor Augen“ wurde. In der Folge kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst auf das Heck eines geparkten PKW auf. Der geparkte PKW wurde durch die Wucht des Aufprallt gegen einen kleinen Baum geschoben, der abbrach. Der 41jährige Mann wurde nur leichtverletzt, beide PKW sind durch den Aufprall totalbeschädigt. Quelle: Polizei