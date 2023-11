Veröffentlicht am 17. November 2023 von wwa

OBERÖLFEN – Verkehrsunfall bei Wendevorgang auf der B 8 in der Gemarkung Oberölfen

Mittwochabend, 15. November 2023, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich der B 8, in der Gemarkung Oberölfen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließend unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein PKW mit Anhänger befuhr die B 8 aus Richtung Helmenzen kommend in Fahrtrichtung Birnbach. In Höhe der Bushaltestelle in Oberölfen wendete das Fahrzeuggespann abrupt um 180°, touchierte mit dem Anhänger den PKW einer 56-jährigen Fahrzeugführerin, die unmittelbar hinter dem Fahrzeuggespann gefahren war. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der PKW mit Anhänger setzte im Anschluss die Fahrt in Richtung Altenkirchen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum dem PKW mit Anhänger werden an die Polizei in Altenkirchen, unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Email an pialtenkirchen@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei