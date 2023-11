Veröffentlicht am 17. November 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Alkoholbeeinflusster Fahrer prallt in Birken-Honigsessen in einen Zaun

Am 15. November 2023, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer die Kreisstraße 71 in Birken-Honigsessen aus Richtung Morsbach kommend. Im Verlauf der Strecke kam er infolge alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und prallte in einen Maschendrahtzaun. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer vermutlich auch für eine Unfallflucht im benachbarten NRW verantwortlich ist. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Entzug der Fahrerlaubnis beantragt. Quelle: Polizei