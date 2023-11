Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

DIERDORF – Zimmerbrand in Dierdorf

Am Donnerstagmorgen, dem 16. November alarmierte die Leitstelle Montabaur um 7.46 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Dierdorf zu einem Zimmerbrand nach Dierdorf ins Dernbachtal. Dort hatten Rauchmelder die Nachbarn auf das entstehende Feuer in einem Badezimmer im Haus nebenan aufmerksam gemacht. Sie wählten sofort den Notruf 112 und brachten die Bewohnerin des Hauses in Sicherheit.

Eine glückliche Fügung war, dass zu dem Zeitpunkt des Alarms ein Rettungswagen des DRK in der nahen Parallelstraße war und die Alarmierung mitbekam. Die Besatzung fuhr direkt zum Einsatzort und konnte Flammen im Badezimmer sehen. Ein Mitglied der Besatzung war gleichzeitig auch Feuerwehrmann. Er schnappte sich den Feuerlöscher vom Rettungswagen, ging ins Haus und schaffte es die Flammen zu ersticken.

Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr brachte noch rauchende Gegenstände nach draußen und leitete Lüftungsmaßnahmen ein. Die Deckenverkleidung des Badezimmers aus Holz musste teilweise entfernt werden, damit Glutnester in der Decke ausgeschlossen werden konnten. Die abschließende Kontrolle mittels Wärmebildkamera zeigte keine erhöhten Werte an.

Die Feuerwehr Dierdorf war mit 16 Kameraden im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf/Wolfgang Tischler