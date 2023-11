Veröffentlicht am 17. November 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Vorurteile mit Superhelden erkennen und abbauen – Interaktives Rollenspiel bildet Auftakt zu Demokratiewochen der IGS

Wer von uns hat noch nie davon geträumt, einmal ein Superheld zu sein? Die Welt zu einem besseren Ort machen können und dabei von allen umjubelt werden. Doch wie wir alle, haben auch Superhelden manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen: Sind Superkräfte nicht auch super unnatürlich? Im Rahmen des interaktiven Drama Games „Make Superheroes great again“ sind zwei Oberstufen-Kurse der IGS Johanna Loewenherz in die Rolle von Superhelden sowie ihrer Kritiker geschlüpft, um dem Themenfeld „Vorurteile“ aus verschiedenen Perspektiven zu begegnen. In fiktiven Szenarien nahmen die Schülerinnen und Schüler beide Rollen ein, um am eigenen Leib zu erfahren, wie sich Vorurteile auswirken, welche Dynamiken entstehen können und wie sich damit am besten umgehen lässt. Sabine Scheler und Peter Gotthardt von den „Waldrittern“ leiteten das Rollenspiel aus der Reihe „Larp für Demokratie“ (http://larp-fuer-demokratie.de) an, die Schülerinnen und Schüler konnten und sollten den Verlauf jedoch aktiv mitbestimmen. Die Vorurteile richteten sich bewusst nicht auf eine real existierende Gruppe, dennoch sollte das lebensweltnahe Setting für eine einfache Übertragbarkeit auf den eigenen Alltag sorgen.

Das zweitägige Rollenspiel-Projekt wurde in Kooperation mit Schulsozialarbeiterin Rebecca Achilles, den „Darstellendes Spiel“-Kursen der IGS, dem Jugendzentrum „Big House“ und dem Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied durchgeführt und konnte mit Unterstützung des „Zukunftspakets“ des Landes Rheinland-Pfalz verwirklicht werden. „Make Superheroes great again“ bildete den Auftakt für die diesjährigen Demokratiewochen an der IGS, den auch Bürgermeister Peter Jung und Fabian Illigens vom EHC „Die Bären“ 2016 als Kooperationspartner besuchten, um sich Einblicke in die politische Bildungsarbeit der Schule zu verschaffen. Im Kontext der Demokratiewochen wird am 17. November auch ein Jubiläum gefeiert: Seit fünf Jahren beteiligt sich die IGS am Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Viele weitere Projekte zu den Themen Demokratie und Antirassismus sind in den kommenden Tagen noch geplant. Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse werden hinterher in einer abschließenden Ausstellung im Big House zu sehen sein.

Foto: Der Grundkurs „Darstellendes Spiel“ (MSS 12) der IGS Johanna Loewenherz und die „Waldritter“ bekamen bei ihrem Rollenspiel-Projekt im Big House Besuch von Bürgermeister Peter Jung und Fabian Illigens vom EHC „Die Bären“ 2016 – Kooperationspartner der IGS im Rahmen der Initative „Schule ohne Rassismus“. Foto: Stephan Amstad