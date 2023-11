Veröffentlicht am 17. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Grübeln? Stopp!!! – Vom Umgang mit dem Kopfkino“ – Kreisvolkshochschule bietet Vortrag an

Wer ewig nachdenkt und noch dazu viele negative Gedanken hegt, schadet auf Dauer seiner Gesundheit. Grübeln raubt Menschen nicht nur den Schlaf, sondern nimmt auch die gute Laune und die Lebensfreude – Grund genug, sich über Gegenstrategien Gedanken zu machen. Dazu bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen den Vortrag „Vom Umgang mit dem Kopfkino“ am Montag, 20. November (18 bis 19.30 Uhr) an. Der Vortrag unter Leitung von Juliane Klein sensibilisiert für das Thema und beleuchtet unter anderem die Hintergründe in Bezug auf das Unterbewusstsein bei der Entstehung von „grüblerischen“ Gedanken. Es werden hilfreiche Impulse zur Stressprävention, die man auch in den beruflichen Alltag integrieren kann, vorgestellt. Der Vortrag findet in den Räumen der Kreisvolkshochschule (Rathausstraße 12) statt, die Teilnahme kostet 7 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de