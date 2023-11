Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

NEUWIED – Reifen in Neuwied zerstochen

In der Nacht zwischen 13. und 14. November 2023 wurden in der Kurtrierer Straße an drei hintereinander parkenden PKW jeweils in einen Reifen ein Loch gestochen. Die Polizei Neuwied bittet Hinweise zu melden. Quelle: Polizei