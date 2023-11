Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

ANHAUSEN – Diebstahl von Zinkrohren in Anhausen

In der Nacht zwischen Montag und Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 00:00 und 01:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle in der Fichtenstraße in Anhausen. Mindestens zwei Täter betraten über den rückwärtigen Bereich die Lagerhalle und entwendeten circa 400 Kilo Zinkrohre. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei