Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

NEUWIED – Fußgänger in Neuwied angefahren

Am 13. November 2023 ereignete sich gegen 17:22 Uhr im Bereich Blücherstraße / Augustastraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger angefahren wurde. Der Fußgänger beabsichtigte über die Fußgängerampel die Straße zu überqueren. Bei „grün“ querte er, gleichzeitig bog ein PKW von der Augustastraße in die Blücherstraße ein und erfasste den 20jährigen Fußgänger. Der stürzte und trug Prellungen an der linken Schulter und der rechten Hüfte davon. Der Fahrer des PKW sei ausgestiegen, habe dann aber die Örtlichkeit verlassen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied. Quelle: Polizei