Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

WEITEFELD – Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Als am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr ein schwarzer Audi-Avant zwischen Elkenroth und Weitefeld durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, ergriff der Fahrer unvermittelt mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Flucht. Vor einer unübersichtlichen Kurve kurz vor Weitefeld, überholte er in waghalsiger Manier noch zwei vor ihm fahrende Pkw und wäre beinahe mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der Fahrer konnte jedoch wenig später ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotene Durchführung eines Kraftfahrzeugrennens sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei die Fahrer der Pkw´s, die von dem Audi überholt wurden und weiterhin den Fahrer des ihm entgegenkommenden Pkw. Die drei Fahrer werden dringend gebeten sich mit der Polizei Betzdorf in Verbindung zu setzen, Tel. 02741/9260. Quelle: Polizei