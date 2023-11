Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 101 bei Offhausen

Am 15. November 2023, gegen 07:50 Uhr, kam es auf der K 101 zwischen Kirchen-Offhausen und Dermbach zu einem Zusammenstoß mit drei Fahrzeugen. Ein 28-jähriger Pkw Fahrer wollte vor einer Rechtskurve einen voranfahrenden Pkw überholen. Während dieses Überholmanövers kam ihm 61-jähriger Pkw-Fahrer entgegen, mit dem er frontal kollidierte und durch die Wucht des Aufpralls gegen den dahinterfahrenden Pkw eines 31-jährigen geschleudert wurde. Der Verursacher kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beteiligten Fahrer wurden allesamt verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Aufgrund der Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke für einen Zeitraum von circa zwei Stunden teilweise gesperrt werden. Wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde dem Verursacher der Führerschein vorläufig entzogen. Quelle: Polizei