Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

HAMM – Einbruchsdiebstahl in unbewohntes Mehrfamilienhaus in Hamm (Sieg)

In der Zeit zwischen Freitag, 10. November 2023, und Dienstag, 14. November 2023, kam es in Hamm (Sieg), im Ahornweg, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus, das derzeit saniert wird. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude und entwendeten Kupferrohre, Kabel und mehrere Baumaschinen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei