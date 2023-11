Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

REGION – DRK-Suchdienst bietet Infoveranstaltung zu „Familienzusammenführung“

Der DRK-Suchdienst lädt geflüchtete Menschen rund um das Thema „Familienzusammenführung und internationale Suche nach Familienangehörigen“ zu einer Infoveranstaltung ein. Die findet am 25. November 2023 von 13 bis 15 Uhr in der Hl. Maria und St. Petrus Koptisch orthodoxe Kirche e.V., in der Albertstraße 2, in Andernach statt.

Als Referentinnen sind Kathrin Blankenburg, Leiterin Fachbereich Familienzusammenführung DRK-Generalsekretariat/Suchdienst-Standort Hamburg und Steffi Riechmann, Suchdienst-Leitstelle, vor Ort.

Der DRK-Suchdienst unterstützt Menschen, die durch bewaffnete Konflikte, Katastrophen, Flucht, Vertreibung oder Migration von ihren Familienangehörigen getrennt sind. Die Mitarbeitenden helfen dabei, vermisste Familienangehörige wieder zu finden, Nachrichten an Familienangehörige weiter zu vermitteln. Spätaussiedler begleiten sie bei der Aussiedlung nach Deutschland.

Ansprechpartnerinnen vor Ort sind Tatjana Grenz, Leiterin Suchdienst im DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz und Lama Zrieka, Leiterin Suchdienst im DRK-Landesverband Hessen.