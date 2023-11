Veröffentlicht am 16. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gedenkgottesdienst des Hospizvereins Altenkirchen

In diesem Jahr feierte der Hospizverein Altenkirchen seinen Gedenkgottesdienst in der Katholischen Kirche St. Jakobus. Eingeladen waren alle, die sich gemeinsam an einen Verstorbenen erinnern wollten. Der Gedenkgottesdienst stand unter dem Thema „Deine Spuren bleiben“, angelehnt an Margaret Fishback Powers „Spuren im Sand“.

In unserem Leben hinterlassen wir Spuren, ganz gleich, wo wir leben, wie wir gehen, alles, was wir tun und auch das, was wir denken, legt Spuren. Überall begegnen wir dem, was unsere Vorfahren gelegt haben. Wenn ein geliebter Mensch verstorben ist, wird das Leben anders. Jeder trauert auf seine eigene Weise. Das darf auch so sein. Es gibt für Trauer keine Rezepte. Wie gut tut es dann, wenn uns zugesagt wird, dass wir gerade in diesen Phasen des Lebens nicht allein sind – dass Gott uns trägt. Nicht immer können wir es spüren, schon gar nicht sofort. Da braucht es Menschen, die Geduld mit uns haben, die für uns da sind und uns helfen, in die Schönheit des Lebens zurückzufinden. Dabei dürfen wir uns immer wieder an die Spuren, die hinterlassen wurden, erinnern. Für jeden Verstorbenen wurde im Gedenken eine Fußspur vor den Altar gelegt. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, für jeden ein ganz persönliches Licht anzuzünden.

Pater Joseph, kath. Kirche, und Pfarrer Martin Göbler, ev. Kirche, vertraten die beiden kirchlichen Institutionen. Einfühlsam unterstützt wurde der Gottesdienst durch den Chor „Chorussal“ Flammersfeld und dem Organisten Klaus Recke. Denken wir immer mit Zuversicht daran, dass wir getragen sind, auch wenn nur eine Spur zu sehen ist.

Der Hospizverein begleitet Sie auch in der Zeit der Trauer Informationen unter www.hospizverein-ak.de oder 02681 9504888. Foto: HPV AK Gedenkgottesdienst