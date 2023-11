Veröffentlicht am 15. November 2023 von wwa

ANDERNACH – Fußgänger bei Verkehrsunfall in Andernach schwer verletzt

Am 14. November 2023, gegen 18:36 Uhr, befuhr der 18-jährige Verkehrsunfallverursacher, mit seinem PKW die Breite Straße aus Richtung Rewe kommend in Richtung Einmündung Friedrichstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei übersah er einen 38-jährigen Fußgänger, der den beleuchten Fußgängerweg nutzte. Der Unfallverursacher fuhr über den Überweg und kollidierte mit dem Fußgänger. Der wurde in die Frontscheibe geschleudert und erlitt mehrere Knochenbrüche. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Der Verursacher erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich versorgt. Quelle: Polizei