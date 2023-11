Veröffentlicht am 15. November 2023 von wwa

ALSDORF – Alkohol- und drogenbeeinflusster Rollerfahrer in Alsdorf kontrolliert

Beamte der Polizei Betzdorf führten am 13. November 2023 um 17:15 Uhr Verkehrskontrollen durch und konnten auf der Hauptstraße in Alsdorf den Fahrer eines Kleinkraftrades kontrollieren. Bei dem bereits u.a. als Betäubungsmittelkonsument amtsbekannten 35jährigen Mann wurden im Zuge der Kontrolle eine leichte Alkoholisierung sowie Drogenbeeinflussung (Cannabis) festgestellt. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wird nun wegen verkehrsrechtlicher Verfehlungen sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Quelle: Polizei