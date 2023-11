Veröffentlicht am 15. November 2023 von wwa

WEYERBUSCH – „Lesewinter“ im Gemeindezentrum in Weyerbusch gestartet

Mit einer kleinen literarische Bücherschau mit Dorothée Grütering im gut besuchten Gemeindezentrum in Weyerbusch startete das Team der Evangelischen Gemeindebücherei Birnbach den „Lesewinter“. Dorothée Grütering, Literaturreferentin aus Hennef, war dabei den heimischen Lesefreunden – wie schon wiederholt in den vergangenen Jahren – wieder eine wunderbare „Reiseleiterin“ in die Bücherwelt.

Ob Humoriges, Spannendes, Mutmachendes, Geheimnisvolles oder Wunderbares: Dorothée Grütering hatte jüngst bei der 75. Buchmesse in Frankfurt wieder nach den eher „verborgenen Perlen“ gesucht und präsentierte ihre gefundenen Schätze aus den Bereichen „Romane, Krimis und Historisches“ in charmanter und anregender Weise den Interessierten, die sich auch eifrig Notizen machten für den weihnachtlichen Wunschzettel.

Das Büchereiteam (Christa Schmidt, Petra Bernstetter und Christa Merkelbach) hatten für die Bücherschau ein gemütliches Ambiente mit passender Deko, Snacks und Getränken vorbereitet und so eine gute Grundlage für die literarischen Ausflüge geschaffen.

Neu vorgestellte Bücher und ganz viel andere Literatur für Groß und Klein (Beratung und Tipps inclusive), die die bevorstehende Winterzeit bereichern, bietet das Bücherei-Team jeden Dienstag von 17 bis 18:30 Uhr im Untergeschoss des Gemeindezentrums in der Kölner Straße zur Ausleihe an. (pes) Foto: Petra Stroh