Veröffentlicht am 15. November 2023 von wwa

KOBLENZ – Fachtag CareLeaver der Hochschule Koblenz thematisierte Lebenswelten in der Jugendhilfe

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Praxis-Forschungsprojekt „Care Leaver“ des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung und Weiterbildung (IFW) der Hochschule Koblenz erforscht seit 2019 Hilfekonzepte und -maßnahmen für Jugendliche in spezifischen Problemlagen. Die ersten Ergebnisse des Projektes erfuhren und diskutierten nun 60 Fachkräfte aus der Erziehungs- und stationären Jugendhilfe auf dem praxisorientierten Fachtag im Hof Fleckenbühl in Cölbe, der in Kooperation mit der Jugendhilfe Leimbach stattfand. Auch betroffene Jugendliche nahmen teil und nutzten die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen.

In der Festscheune des Hofes Fleckenbühl – einer Praxiseinrichtung im hessischen Cölbe – standen die Lebenswelten der Jugendlichen im Mittelpunkt des Fachtags. In szenischen Darstellungen gaben Jugendliche aus der stationären Einrichtung aus Leimbach eindrucksvoll Einblicke in ihre täglichen und nicht-alltäglichen Problemlagen und in die fachliche Bearbeitung durch die Fachkräfte. Im Rahmen des wissenschaftlichen Inputs erläuterten Prof. Dr. Robert Frietsch und der wissenschaftliche Mitarbeiter Dirk Holbach die Grundlagen für die innovativen methodischen Konzepte der Ressourcenaktivierung und Resilienzförderung für Jugendliche in spezifischen Problemlagen im Einzelnen.

Diese neuen Methoden wurden den Fachkräften der Erziehungs- und Jugendhilfe in Workshops exemplarisch anwendungsorientiert vorgestellt und im fachlichen Diskurs erläutert. Darüber hinaus erhielten sie Einblick in die fachlichen Instrumente aus dem neuen „Projekt-Methodenkoffer“, den die Projektmitarbeitenden Dirk Holbach und Corinna Leißling zusammengestellt hatten. Besondere Beachtung fand hier der Erhebungsbogen zur Lebensorientierung (SOC 29) als Basis des vom Projekt entwickelten Trainingsprogramms „Coaching to Go!“ („GtG!“). Das Trainingsprogramm „CtG!“ wird bereits von den Kooperationspartnern des Projektes erfolgreich praxisnah umgesetzt.

Aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden hielt Projektleiter Prof. Dr. Robert Frietsch als Fazit des Fachtags fest, dass die neuen fachlichen Impulse des BMBF Praxis-Forschungsprojekts und hier insbesondere das Trainingsprogramm „Coaching to Go!“ zur Ressourcenaktivierung und Resilienzförderung für die Jugendhilfe praxisnah vermittelt werden konnten. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.fachportal-care-leaver.de zu finden. Fotos: Jugendhilfe Leimbach/Ulrike Strack