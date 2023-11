Veröffentlicht am 14. November 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Schulwegkontrolle in Linz am Rhein

Freitagmorgen führte die Linzer Polizeiinspektion eine Kontrolle an der Bürgermeister-Castenholz-Schule durch. Insgesamt wurden zwei Fahrzeugführer beanstandet, die ihre Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert hatten. Darüber hinaus überprüften die Beamten einen 43-jährigen Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer ein. Quelle: Polizei